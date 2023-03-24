В Курской области задержали подозреваемого в распространении метадона

Мужчину задержали в первый же день работы Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железногорске Курской области сотрудники полиции задержали 33-летнего уроженца одной из среднеазиатских стран, у которого изъяли 76 полимерных свертков с порошком белого цвета.

Мужчина признался, что выполнял роль курьера в одном из интернет-магазинов. Совершить преступление ему предложил знакомый, утверждавший, что это занятие не повлечет наказания.

Подозреваемый приехал в Железногорск и забрал в лесополосе оптовую крупную партию наркотиков. Когда они уже были расфасованы, мужчина попытался отказаться от исполнения обязанностей. Но кураторы предупредили, что не оплатят ему обратную дорогу и убедили продолжить сбыт запрещенных веществ.

Сотрудники полиции задержали фигуранта с поличным, при попытке распространения наркотиков, в первый же день его незаконной деятельности, сообщает полиция.

В ранее изготовленных им тайниках изъяли все сделанные закладки. Экспертизы подтвердила, что вещества являются наркотиками синтетической группы – метадоном, общим весом около 50 граммов.

Следственным отделом МО МВД России «Железногорский» в отношении прибывшего гражданина возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

В настоящее время подозреваемый взят под стражу.

Изъятые вещества в дальнейшем по решению суда будут уничтожены.