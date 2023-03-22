В числе критериев отбора - численность населения Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году в 52 населенных пунктах Курской области проведут интернет. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало итоги прошедшего в 2022 году голосования за подключение сел к мобильному интернету.

Итоговый перечень сформирован по данным Всероссийской переписи населения 2020 года, а также по данным проведенных инструментальных проверок оператора универсального обслуживания совместно с региональными органами исполнительной власти.

В числе критериев отбора - численность населения сел, деревень, хуторов – от ста до 500 человек, отсутствие доступа к мобильному интернету.