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НовостиОбщество20 марта 2023 11:46

В Курской области стартовала программа «Мамин выходной»

Занятия проходят по субботам
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Действуют комната психологической разгрузки, соляная пещера, игровые комнаты

Действуют комната психологической разгрузки, соляная пещера, игровые комнаты

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области стартовала новая программа поддержки жен и матерей военнослужащих и их детей под названием «Мамин выходной». Еженедельно на базе областного центра сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводят различные мастер-классы, действуют комната психологической разгрузки, соляная пещера, игровые комнаты.

- Мы используем все имеющиеся ресурсы наших организаций для оказания адресной помощи. Помимо информационно-разъяснительной работы, постоянно проводим для семей участников СВО различные мероприятия. «Мамины выходные» – это новая форма работы, которая оказалась очень востребованной, – рассказала министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяна Сукновалова.

Занятия в рамках программы «Мамин выходной» проходят по субботам в 10:00 по адресу: г. Курск, ул. Союзная, 29А. Запись ведут специалисты организации «Матери Курского края» (https://vk.com/kurskmama46) по телефону: +7-919-279-72-69.