В первом раунде плей-офф курское «Динамо» сыграет с сыктывкарской «Никой»

Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня в женской баскетбольной Премьер-лиге завершается регулярный чемпионат. Напомним, что накануне динамовки одержали волевую победу в Самаре. Но на итоговое место курского клуба в турнирной таблице мог повлиять сегодняшний матч в Верхней Пышме. В случае победы над УГМК вторым становился столичный МБА. Успех же уральского клуба оставлял на второй позиции «Динамо». УГМК выиграл 66:54, и МБА остался на третьей позиции. Второе – у курянок.

Таким образом, в четвертьфинале «Динамо» сыграет с сыктывкарской «Никой», занявшей первое место в турнире команд, которые после первого этапа регулярки расположились не выше седьмого места. Напомним, что по ходу этого сезона подопечные Тибо Пети дважды переиграли «Нику» - дома 85:59, в Сыктывкаре - 87:75. Первая встреча в рамках серии до двух побед пройдет 24 марта в Курске.