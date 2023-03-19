В Курске на месяц перекроют движение по участку улицы Ендовищенской

Администрация Курска опубликовала важную для автовладельцев информацию. Так, с 22:00 часов 20 марта перекроют движение на участке улицы Ендовищенской: от улицы Урицкого до дома № 5 по улице Береговой. Ограничения продлятся месяц. Движение машин восстановят в десять часов вечера 20 апреля.

Как пояснили в комитете дорожного хозяйства города, перекрытие связано с проведением «Курскводоканалом» аварийно-ремонтных работ на сети канализации.

Водителям стоит заранее продумать варианты объезда закрытого участка улицы.