Курские волейболистки дважды одолели дубль свердловской «Уралочки»

Фото со страницы ВК "ЮЗГУ-Атом" в VK.

В Курске проходит 9-й тур чемпионата России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд. После трех игровых дней на счету местного «ЮЗГУ-Атома» 100-процентный результат. Особенно ударно курянки провели первый матч со свердловской «Уралочкой-2-УрГЭУ» (25:9, 25:12, 25:22). Затем последовала победа над башкирской «Уфимочкой-УГНТУ» (25:15, 25:21, 25:14) и повторный успех во встрече с уральским клубом (31:29, 25:10, 25:15).

После вчерашнего игрового дня «ЮЗГУ-Атом» занимает второе место – 72 очка. Лидирует череповецкая «Северянка» (78), тройку сильнейших замыкает калининградский «Локомотив-2» (66). Теперь сегодня, 19 марта, курские волейболистки во второй раз сыграют с «Уфимочкой». Начало поединка в СК ЮЗГУ в 16:30.