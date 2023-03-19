Курское «Динамо» одержало волевую победу в Самаре

Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Накануне, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата в женской баскетбольной Премьер-лиге в Самаре местный одноименный клуб принимал курское «Динамо». Хозяйки паркета выиграли первую четверть (19:15), но в дальнейшем подопечные Тибо Пети планомерно двигались к волевой победе. Итог – 60:56 в пользу «Динамо».

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды сегодня вошли – Елизавета Шабанова (17 очков), Ольга Фролкина (девять), Александра Штанько, Эзин Калу (по восемь) и Евгения Фролкина (пять).

После вчерашнего дня «Динамо» с 57 очками занимает второе место. Единолично лидирует УГМК из Екатеринбурга – 62 балла. На этом регулярный чемпионат для курского клуба завершен, впереди плей-офф. Итоговое место и имя первого соперника в плей-офф курянки узнают сегодня, 19 марта, после матча УГМК - МБА (Москва).