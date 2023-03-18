В Курской области возобновят сдачу комплекса «Готов к санитарной обороне»

Готовить курян будут профессиональные медики Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области первой в России возобновят сдачу комплекса «Готов к санитарной обороне». Это позволит обучить курян алгоритмам оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях.

Бесплатные курсы в ближайшее время смогут пройти как школьники, так и взрослые. Все, кто успешно сдаст экзамен — покажет свои навыки при имитации экстренной ситуации, получат удостоверение и значок. Также специальные значки предусмотрены для тех, кто обучится на инструктора.

В этом году сотрудники Курского регионального отделения Российского Красного Креста уже провели занятия для 300 учеников.

Кроме того, в текущем году запланировано создание санитарного актива в районах Курской области. В него войдут инициативные квалифицированные специалисты, которые будут обучать желающих на базе местных ЦРБ, сообщили в администрации региона.