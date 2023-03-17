В курских школах пройдут Ярмарки здоровья"

Цель проекта - повышение информированности педагогов о факторах риска Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 марта в 10:00 на базе «Гимназия № 63 «Академия успеха» стартует мероприятие «Ярмарка здоровья» в рамках совместного проекта Администрации города Курска и ОБУЗ «Курская областная многопрофильная клиническая больница» «Сердце учителя».

В рамках мероприятия для педагогов медицинские специалисты проведут лабораторную диагностику - ЭКГ и УЗИ сердца, измерят массы тела, роста.

Целью проекта является повышение информированности педагогов общеобразовательных организаций города Курска о факторах риска и первых симптомах инфаркта, инсульта и сахарного диабета, формирование умения заботиться о своем здоровье и эмоциональном благополучии как залоге успешной профессиональной деятельности. В дальнейшем подобные мероприятия будут проходить в каждой городской школе, сообщили в мэрии Курска.