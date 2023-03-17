Курянин вошел в состав сборной России

Во Владимире завершилось первенство России по вольной борьбе среди старших юношей (спорт глухих). Воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва Вадим Смазнов провел четыре встречи, в двух из которых одержал победы. В итоге Вадим занял третье место.

Отметим, что ранее парень был вторым на первенстве страны по греко-римской борьбе. Благодаря этому результату он вошел в состав сборной России и 18 апреля вместе с командой отправится на тренировочные мероприятия.

Поздравляем Вадима и его тренера Сергея Червякова!