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НовостиСпорт17 марта 2023 13:04

Курянин вошел в состав сборной России

Вадим Смазнов завоевал призовые места в двух видах спорта
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

Во Владимире завершилось первенство России по вольной борьбе среди старших юношей (спорт глухих). Воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва Вадим Смазнов провел четыре встречи, в двух из которых одержал победы. В итоге Вадим занял третье место.

Отметим, что ранее парень был вторым на первенстве страны по греко-римской борьбе. Благодаря этому результату он вошел в состав сборной России и 18 апреля вместе с командой отправится на тренировочные мероприятия.

Поздравляем Вадима и его тренера Сергея Червякова!