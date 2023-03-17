В Курск приедут театры из соседних регионов

Совсем скоро в Курске пройдет гастрольно-фестивальный тур «Весенняя карусель». Театры кукол обменяются визитами и представят свое творчество в городах-участниках. Рассказываем, какие постановки покажут на сцене Курского государственного театра кукол.

• 31 марта в 11:00 и 13:00 – спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+) Орловского театра кукол.

• 22 и 23 апреля в 11:00 и 13:00 – спектакль «Ищи ветра в поле» (6+) Брянского областного театра кукол.

• 13 мая в 11:00 и 13:00 – спектакль «Теремок» Белгородского государственного театра кукол (0+).

Приходите всей семьей!