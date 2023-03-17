С курянки через суд пытались взыскать налоги за дом, который снесли 15 лет назад

Застройщик не снял объект недвижимости с кадастрового учета, так объяснили ошибку в суде Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский областной суд рассмотрел дело о задолженности по налогу на квартиру в доме, снесенном 15 лет назад.

Апелляция указала: в случае сноса объекта недвижимости право собственности на него прекращается по факту уничтожения (утраты физических свойств) имущества, что исключает налогообложение на него.

Согласно материалам дела, налоговая насчитала курянке налог на имущество физических лиц за 2016-2018 годы на дом. Но она его не уплатила, так как дом был снесен много лет назад.

В итоге общая сумма задолженности, включая пени, составила 2338,27 руб. Налоговый орган обратился в суд с административным иском о взыскании задолженности и пени пени с плательщика налога на имущество физических лиц.

Суд первой инстанции его удовлетворил, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Курским областным судом отменено решение суда первой инстанции. По делу установлено, что объект недвижимости – квартира в доме по улице Кати Зеленко Курска больше не существует, поскольку дом был снесен 15 лет назад. Однако запись о собственнике продолжала значиться в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ввиду того, что застройщик своевременно не снял объект недвижимости с кадастрового учета и не подал заявление о прекращении его прав в ЕГРН.