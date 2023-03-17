14 учеников Курска примут участие во Всероссийской олимпиаде школьников

Заключительный этап Олимпиады продлится до 30 апреля Фото: Светлана ВОЛКОВА

Стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Он продлится до 30 апреля.

Его главным призом является поступление в любой вуз на направления, соответствующие профилю предмета, в котором выпускник одержал победу или стал призером, без экзаменов. Такая привилегия действует четыре года.

Как рассказали в комитете образования, в этом году в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников планируют принять участие 14 учеников городских школ. При этом два человека будут представлять Курск сразу по двум предметам: так, Ангелина Паукова (гимназия № 4) покажет свои знания по физике и русскому языку, Игорь Коломиец (лицей № 6) - по информатике и математике.

Также сразятся за честь города на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников:

– Наталия Корниенко (школа № 45) по литературе;

– Валерия Жиляева (школа № 17) по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ);

– Анастасия Теплова (гимназия № 4) по химии;

– Артем Дюпре (гимназия № 25) по французскому языку;

– Макар Аксенов (лицей № 6) по географии;

– Анастасия Чекмарева (школа № 46) по мировой художественной культуре (МХК);

– Мария Кореневская (гимназия № 44) по обществознанию;

– Арина Паукова (гимназия № 4) по экономике;

– Кира Павлова (гимназия № 25) по физической культуре;

– Арина Котова (школа № 57) по английскому языку;

– Екатерина Горбачева (гимназия № 44) по праву;

– Маргарита Рева (школа № 60) по китайскому языку.