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НовостиОбщество17 марта 2023 9:36

14 учеников Курска примут участие во Всероссийской олимпиаде школьников

Некоторые покажут свои знания сразу по двум предметам
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Заключительный этап Олимпиады продлится до 30 апреля

Заключительный этап Олимпиады продлится до 30 апреля

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Он продлится до 30 апреля.

Его главным призом является поступление в любой вуз на направления, соответствующие профилю предмета, в котором выпускник одержал победу или стал призером, без экзаменов. Такая привилегия действует четыре года.

Как рассказали в комитете образования, в этом году в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников планируют принять участие 14 учеников городских школ. При этом два человека будут представлять Курск сразу по двум предметам: так, Ангелина Паукова (гимназия № 4) покажет свои знания по физике и русскому языку, Игорь Коломиец (лицей № 6) - по информатике и математике.

Также сразятся за честь города на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников:

– Наталия Корниенко (школа № 45) по литературе;

– Валерия Жиляева (школа № 17) по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ);

– Анастасия Теплова (гимназия № 4) по химии;

– Артем Дюпре (гимназия № 25) по французскому языку;

– Макар Аксенов (лицей № 6) по географии;

– Анастасия Чекмарева (школа № 46) по мировой художественной культуре (МХК);

– Мария Кореневская (гимназия № 44) по обществознанию;

– Арина Паукова (гимназия № 4) по экономике;

– Кира Павлова (гимназия № 25) по физической культуре;

– Арина Котова (школа № 57) по английскому языку;

– Екатерина Горбачева (гимназия № 44) по праву;

– Маргарита Рева (школа № 60) по китайскому языку.