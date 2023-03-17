Курянка отправила четыре миллиона рублей мошенникам

По самой распространенной схеме 48-летней женщине позвонили преступники, представляясь сотрудниками головного офиса банка из Москвы. Они рассказали, что следят за всеми филиалами по стране и видят, что именно по счету жительницы Советского района происходят опасные операции, которые вероятней всего совершают мошенники.

Если не принять срочных мер, то аферисты оформят крупные займы, но еще и кредитная история на всю жизнь испортится, и больше получить банковские продукты она не сможет. Исправить ситуацию могло только оформление займов и их перевод на безопасные счета.

Потерпевшая, не сомневаясь в абсурдности сказанного, за несколько дней собрала свои сбережения, оформила кредиты и отправила больше 4 миллионов рублей на счета и номера телефонов, которые ей диктовали по телефону.

Собеседники обещали, что после поступления денег на резервные счета каждый новый кредит будет аннулироваться. Но когда она увидела в личном кабинете, что ни один займ не закрыт, и выставлены ближайшие даты платежа, то вспомнила, что неоднократно слышала, что подобным образом действуют мошенники.

Ранее она даже помогла своей знакомой остановиться от общения с преступниками, которые по аналогичной схеме требовали по телефону оформлять кредиты.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, начаты неотложные оперативные действия.

Полиция настоятельно просит курян запомнить, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не спрашивают пароли от банковских карт и коды из смс-сообщений, никогда не просят оформить кредит, чтобы предотвратить мошеннические действия, или перевести деньги на какой-то счет для их сохранности! Это делают только мошенники! Прекратите разговор и сохраните свои деньги!