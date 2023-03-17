В Курске 44-летняя женщина пострадала в ДТП

Полиция выясняет обстоятельства аварии Фото: Даниил НАЙХИН

Авария произошла 16 марта примерно в 17:10 на 524-м километре автодороги М-2 «Москва-Белгород».

- По предварительным данным здесь произошло столкновение автомобиля ГАЗ-2824, под управлением 30-летнего водителя, следовавшего со стороны Москвы в направлении Белгорода и попутного автомобиля «Шкода Рапид», - рассказали в ГИБДД региона.

За рулем иномарки была 44-летняя женщина-водитель. В результате ДТП она получила ранения и была доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

16 марта в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими, в которых два человека получили ранения.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления четыре водителя, еще трое отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Выявлено 110 пешехода, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 3558 нарушений ПДД РФ, из них 3165 нарушений скоростного режима.