В Курске задержали студентку, которая расплатилась чужой кредиткой

Сообщения о кражах денежных средств с утерянных банковских карт все чаще поступают в отделы полиции. Очередное заявление зарегистрировано от 19-летней жительницы Сеймского округа.

Девушка обнаружила отсутствие кредитки и обратилась в ближайшее отделение банка. Получив на руки выписку о состоянии счета, потерпевшую ждал неприятный сюрприз. Выяснилось, что случайной находкой воспользовались посторонние лица. С банковской карты курянки были списаны девять тысяч рублей, рассказали в полиции региона.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, установили места, где на кассе предъявлялась карта потерпевшей, а затем и лицо, причастное к краже. 21-летняя студентка призналась, что нашла кредитку на улице и расплатилась ее за покупки в магазинах одежды и обуви. В ходе осмотра жилища оперативники изъяли банковскую карту потерпевшей. Юная курянка раскаялась в содеянном. В рамках уголовного дела следствие будет добиваться возмещения ущерба в полном объеме.