В Курске предлагают усилить меры ответственности за содержание питомцев

Судьбу дворняг обсудили в Думе Фото: Светлана ВОЛКОВА

16 марта в Курской областной Думе прошел круглый стол, посвященный ситуации с отловом безнадзорных животных и содержанием домашних, а также – вопросам правового регулирования этой сферы.

Депутаты, сотрудники областного управления ветеринарии, представители муниципальных структур власти и зоозащитных организаций обсудили текущее состояние дел, существующие в этой сфере проблемы и изменения в действующем законодательстве, необходимые для их решения.

По информации областного управления ветеринарии, количество бродячих собак сокращается: с 7400 в 2019 году до 5763 в 2022-м. При этом почти 70% бездомных животных – из числа выброшенных владельцами. Об этом говорили и зоозащитники: около 30% животных в приютах – породистые. Поэтому, по общему мнению, необходимо на законодательном уровне усилить ответственность владельцев домашних животных за их содержание.

Парламентарии отметили, что прозвучавшие в ходе обсуждения предложения будут включены в план работы профильного комитета регионального парламента.