17 марта в Курской области будет до +8

Ночью прогнозируют мокрый снег Фото: Даниил НАЙХИН

17 марта в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами небольшой дождь. Ночью местами туман. Ветер северный ночью 5-10, днем 8-13 метров в секунду. Температура: - ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров, при тумане до 1000 метров.

По сообщениям Гидрометцентра Курской области, которые поступают в ЕДДС, на реках региона отмечалось колебание уровня воды в пределах нормы. Выхода воды на пойму рек Сейм и Тускарь не наблюдается.

В случае возникновения паводковой ситуации доступны следующие телефоны для обращения:

Телефон ЕДДС города Курска — 51-92-80, 51-92-89 (круглосуточно).