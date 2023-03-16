Курянина судят за распространение видеозаписи в социальной сети

Суд состоится 28 марта Фото: Светлана ВОЛКОВА

В производстве Ленинского районного суда Курска находится уголовное дело по обвинению уроженца Курской области в преступлении против общественной безопасности.

Органами предварительного следствия курянин обвиняется в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации, ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, об исполнении государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, совершенное по мотивам политической ненависти (п. «д» ч.2 ст. 207.3 УК РФ), путем изготовления и распространения видеозаписи в социальной сети. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 28 марта 2023 года.

Максимальное наказание, предусмотренное по п. «д» ч.2 ст. 207.3 УК РФ, - десять лет лишения свободы.