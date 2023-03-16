Еще четверо курян погибли в СВО

О потерях сообщила администрация региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области простились с земляками, погибшими в ходе специальной военной операции.

Алексей Михайлов ушел участвовать в СВО добровольцем. Алексей Владимирович погиб 16 декабря на территории Донецкой народной республики, сообщает администрация региона.

Никита Котов погиб при исполнении служебного долга в Донецкой народной республике 3 января.

В Горшеченском районе простились с добровольцем Юрием Бочаровым. Он родился в деревне Нижняя Клещенка 11 июня 1973 года. Юрий Николаевич погиб 3 января в Артемовске.

В ходе проведения специальной военной операции в Артемовске погиб доброволец Николай Мокроусов. Николай Вячеславович родился 18 января 1993 года в Касторенском районе.

- Разделяем горечь утраты с родными и близкими, - сказали в администрации Курской области.