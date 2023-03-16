В Курске задержали водителя, скрывшегося с места ДТП

Авария произошла на проспекте Дериглазова Фото: Даниил НАЙХИН

Около половины десятого вечера 7 марта на пешеходном переходе у дома № 31 по проспекту Дериглазова сбили тридцатичетырехлетнего мужчину. Уже стемнело и шел дождь, поэтому точного описания автомобиля, совершившего наезд никто дать не мог. Пострадавший получил перелом ноги и другие травмы, и также не запомнил марку и цвет машины. Было установлено, что водитель после ДТП остановился, перетащил сбитого пешехода на тротуар, а затем просто уехал, рассказали в полиции.

На сообщение о розыске свидетелей в СМИ откликнулись очевидцы произошедшего. Информация, полученная от граждан и многочасовой анализ записей камер уличного наблюдения позволили установить модель и марку транспортного средств. Полицейские выяснили, что тот самый автомобиль ДЭУ принадлежит жителю Курска, который передал управление своему приятелю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что фигурант живет в непосредственной близости от места ДТП, на проспекте Дериглазова. В течение трех дней он был найден и задержан. Подозреваемый рассказал, что спрятал поврежденный автомобиль в одном из дворов неподалеку и рассчитывал позже отремонтировать, чтобы скрыть следы произошедшего и уйти от наказания.

Виновник аварии будет привлечен к установленной законом ответственности. За оставление места ДТП ему грозит лишение прав на полтора года. Но, так как в аварии пострадал человек, действия фигуранта квалифицируются статьёй 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.