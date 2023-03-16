Под Курском мужчину деблокировали из автомобиля

Беловские пожарные помогли мужчине, попавшему в ДТП.

Авария произошла 16 марта на автодороге "Белая - Суджа". Водитель, 31-летний мужчина, не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль врезался в дерево.

- На место прибыли огнеборцы 21 пожарной части Беловского района. Они провели деблокировку пострадавшего с помощью гидравлического инструмента, так как курянин был зажат в искореженном салоне. С травмами его госпитализировали в лечебное учреждение, - рассказали в МЧС региона.

15 марта в Курской области ДТП, где пострадали или погибли люди, не зарегистрировано.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 2 водителя, 2 водителя задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 141 пешеходов, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 3607 нарушений ПДД РФ, из них 3204 нарушений скоростного режима.