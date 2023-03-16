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НовостиПроисшествия16 марта 2023 9:27

В Курской области из-за паводка закрыли мост

Уровень воды в Сейме в районе искусственного сооружения достиг критической отметки
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

Движение по низководному мосту через реку Сейм в поселке имени Карла Либкнехта закрыто на период паводка, сообщает администрация региона.

Уровень воды в Сейме в районе искусственного сооружения достиг критической отметки, возможно его подтопление. Специалисты уже установили временные дорожные знаки и необходимые ограждения. Мост расположен на автомобильной дороге Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной – Малые Угоны.

Транспортная доступность к населенным пунктам обеспечивается через ближайший мост в селе Малые угоны, который находится ниже по течению реки Сейм.

Курян просят заранее планировать маршрут движения и пути объезда.

Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону +7 919 130 3413.