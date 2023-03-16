В Курске пенсионера обокрали в супермаркете

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заявление о пропаже имущества поступило от 64-летнего жителя областного центра. Пенсионер совершал покупки в супермаркете, и уже на кассе обнаружил отсутствие кошелька, в котором находились наличные и документы.

Полицейские проанализировали маршрут передвижения курянина, а также записи с камер видеонаблюдения. Оперативно-розыскные мероприятия увенчались успехом. Стражи порядка установили подозреваемого в краже чужого имущества.

Случайная находка стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении 29-летнего ранее судимого жителя Курска. Молодой человек признался, что потратил свыше семи тысяч рублей на собственные нужды. При осмотре квартиры оперативники обнаружили и изъяли также паспорт пенсионера. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие, сказали в полиции.