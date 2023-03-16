Под Курском сгорел дом

В 04:31 16 марта в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в доме в деревне Пожидаевка Щигровского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №13 г. Щигры, ДПК Знаменского с/с, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Огонь потушили в 04:49. Сгорел жилой шлакоблочный дом размером 7х8 по всей площади . Пострадавших нет.

Пожар тушили 19 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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