В Курск прибыли троллейбусы «Адмирал»

Полностью обновить подвижной состав автобусного и троллейбусного парка планируется до конца года Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курск прибыли первые троллейбусы «Адмирал» с увеличенным автономным ходом.

Троллейбусы «Адмирал» с увеличенным автономным ходом производят на Энгельсском заводе электрического транспорта. Наличие адаптированной под российские условия эксплуатации тяговой батареи позволяет машине преодолевать без подключения к контактной сети до 20 километров.

Вес системы накопления энергии на сто килограммов легче по сравнению с зарубежными аналогами. За счет уменьшения веса аккумуляторного блока и его размещения на крыше удалось избежать серьезного снижения вместимости, при этом повысить пожаробезопасность троллейбуса, рассказали в мэрии.

Троллейбус низкопольный, имеет эргономичный светлый салон и три широких дверных проема. Он оснащен современными мультимедийными комплексами, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, автоматической системой климат-контроля. Внутренние конструкции изготовлены из алюминия, что повышает срок их службы, а также значительно снижает пожарную нагрузку салона.

- С начала года на три магистральных маршрута уже вышли 50 новых автобусов большой вместимости, поставленных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». До конца марта общественный транспорт пополнится 15 новыми троллейбусами «Адмирал». Полностью обновить подвижной состав автобусного и троллейбусного парка планируется до конца года, – рассказал первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко.

Троллейбус «Адмирал» с увеличенным автономным ходом рассчитан на 85 человек и имеет 34 сидячих места.