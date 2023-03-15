Курянка Дарья Харланова выиграла всероссийский турнир по теннису

Дарья Харланова. Фото из архива спортсменки.

В Воронеже прошел теннисный турнир на призы местной детской теннисной академии. Курская спортсменка Дарья Харланова словно катком прошлась по соперницам в рамках одиночного разряда одержав четыре победы в четырех матчах.

Итак, на пути к очередному титулу Харланова одолела – белгородку Устину Тимохину (6:1, 6:2), Веронику Кувакину из Волжского (6:0, 6:2), Елизавету Рожкову из Сочи (4:6, 6:1, 6:1) и Василиссу Куприянову из Рязани (6:4, 6:4).

Отметим, что наша теннисистка была посеяна под первым номером и с блеском подтвердила свой уровень. Суммарный счет по счетам – 8:1 в пользу Дарьи.