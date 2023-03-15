Курские баскетболисты в четвертый раз в сезоне уступили УГМК

Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата в женской баскетбольной Премьер-лиге в Курске местное «Динамо» принимало екатеринбургский УГМК. После трех кряду поражений в очных встречах наши девушки наконец-то смогли дать бой уральским соперницам. Хоть и не прервали серию неудач, но доказали, что в состоянии на равных сражаться с лучшей командой регулярного чемпионата. Итоговый счет – 53:50 в пользу УГМК. Напомним, что после апрельского «золотого» матча в 2022-м году курянки до сегодняшнего дня проигрывали свердловчанкам исключительно с разгромным счетом – 40:68, 57:73 и 50:72. И вот теперь символические «минус три». Очевидный позитив, если задаться целью найти его.

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды сегодня вошли – Эва Лисец (15 очков), Эзин Калу (девять), Елизавета Комарова (семь), Евгения Фролкина и Ольга Фролкина (по шесть).

После сегодняшнего дня «Динамо» с 55 очками делит второе – третье места с московским МБА. Единолично лидирует УГМК – 62 балла. Теперь 18 марта наши баскетболистки сыграют в Самаре с местным одноименным клубом. Начало встречи в 17:00.