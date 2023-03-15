Курский «Авангард» переиграл «Носту» из Новотроицка

Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Сегодня, 15 марта, в спортивном комплексе «Гигант» в Крымске (Краснодарский край) состоялся контрольный матч с участием курского «Авангарда» и «Носты» из Новотроицка. Этой встречей наши парни открывали третий учебно-тренировочный сбор.

В каждом из таймов наши парни забили по два гола, пропустив в свои ворота в два раза меньше. По разу соперника огорчили – Артем Мингазов (6-я, 1:0), Владислав Игнатенко (31-я, с пенальти, 2:0), Дмитрий Вяткин (49-я, 3:1) и Дмитрий Савин (82-я, 4:2). Итог – 4:2 в пользу «Авангарда».

Теперь 19 марта курский клуб сыграет с ижевским «Зенитом». А завершит сбор «Авангард» матчем против липецкого «Металлурга» 24 марта.