Под Курском нашли артснаряд

15 марта в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что нашли снаряд времен Великой Отечественной войны в селе Болваново Курчатовского района.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаруженный артиллерийский снаряд 83,8 мм изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.