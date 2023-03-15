85-летняя курянка отдала мошенникам 700 тысяч рублей

Полиция разыскивает преступников Фото: Светлана ВОЛКОВА

85-летняя курянка отдала сбережения курьеру мошенников под предлогом спасения дочери от уголовной ответственности. История обмана от имени правоохранительных органов началась со звонка лжеследователя. Голос в трубке сообщил, что дочь пенсионерки стала виновницей ДТП, переходя проезжую часть в неположенном месте. За содеянное придется отвечать по всей строгости закона.

По версии преступников следовало, что водитель, который пытался избежать наезда на пешехода, получил травмы и находится в медицинском учреждении. На его лечение нужна крупная сумма. Поддавшись сиюминутным чувствам, пожилая женщина согласилась на все условия мошенников, совершив роковую ошибку. Преступники не давали ей возможности трезво оценить ситуацию, а лишь требовали срочно передать имеющиеся дома сбережения курьеру.

В назначенное время к дому пенсионерки подъехал незнакомец, которому курянка вынесла 700 тысяч рублей. Уже вечером женщина поделилась переживаниями с племянницей, которая и заподозрила обман. Пенсионерка сразу же позвонила дочери. Узнав, что у нее все хорошо, а мифическая авария – это всего лишь предлог для выманивания денег, курянка обратилась в полицию.

Пожилые граждане зачастую становятся мишенью преступников в мошеннической схеме. Стражи порядка настоятельно рекомендуют сообщать обо всех подозрительных звонках родственникам или в полицию.