Курянку задержали за сбыт банкнот "Банка приколов"

Подделки имитировали двухтысячные купюры Фото: Даниил НАЙХИН

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курску задержана жительница Курска, подозреваемая в сбыте фальшивых денежных знаков. Выявлено три торговых точки, где курянка расплатилась подделками. Схема сбыта фальшивок была вполне стандартной – протянуть купюру, отвлечь человека за прилавком и забрать сдачу. Главный расчет - на невнимательность, рассказали в полиции.

Гораздо больший интерес правоохранителей вызвали сами фальшивки, которые распространяла женщина. Выяснилось, что они оказались измененными сувенирными банкнотами «Банка приколов» номиналом 2000 дублей внешне очень похожими на оригинал. Подозреваемая купила купюры и доработала своими руками, используя клей, фломастеры, фольгу и лак для ногтей.

В результате буква «Д» в слове «Дубли» была исправлена на «Р», появилось подобие металлизированной ленты, исчезли предупреждения о том, что сувенирные деньги не являются платежным средством. Несмотря на откровенно кустарное исполнение, купюры вполне могли ввести в заблуждение не слишком внимательных работников торговли.

В результате из более десяти попыток сбыта три оказались успешными. Продавцы обнаружили подделки в кассе, когда женщина уже была далеко. Последовало обращение в полицию.

Стражи порядка изъяли произведения курской фальшивомонетчицы и сумели установить ее маршруты передвижения. Благодаря камерам наблюдения на улицах и в торговых центрах удалось получить фото подозреваемой для создания ориентировки и задержать ее.

У нее обнаружили еще 12 купюр банка приколов модифицированных вручную. Их сбыть она не успела.

Выяснилось, что задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В отношении подозреваемой снова возбуждены уголовные дела по ст. 186 УК РФ «Незаконное изготовление и сбыт поддельных денег». За эти преступления, относящиеся к категории тяжких, законом предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет. Женщину взяли под стражу.