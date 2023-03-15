В результате пожара на "Курскхлеб" никто не пострадал

В Курске потушили пожар в здании предприятия "Курскхлеб" в центре города.

Как уже сообщала КП, в 12:52 15 марта в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в здании «Курскхлеб».

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ № 2 СПСЧ № 1, ПСЧ № 3, ПСЧ № 4, ПСЧ № 8, ДСПТ г. Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Как выяснилось, горел утеплитель в вентиляции печи на площади десять квадратов. Пострадавших нет.

Пожар тушили 36 человек и 13 единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.