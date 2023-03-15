В центре города горит здание "Курскхлеб"

В 12:52 15 марта в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в здании «Курскхлеб» на улице Димитрова в Курске. Об этом сообщили в МЧС региона.

На место происшествия выехали пожарные ПСЧ №2 СПСЧ № 1, ПСЧ № 3, ПСЧ № 4, ПСЧ №8, ДСПТ Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

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