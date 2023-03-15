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НовостиПроисшествия15 марта 2023 10:17

Под Курском на пожаре погиб 57-летний мужчина

Трагедия произошла в Большесолдатском районе
Ольга ДАНИЛОВА

14 марта в результате пожара в жилом доме в деревне 1-я Косторная Большесолдатского района Курской области погиб 57-летний мужчина. Об этом сообщили в МЧС региона.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС около пяти часов вечера. Когда пожарные приехали на место ЧП, огонь практически уничтожил строение.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.