Под Курском на пожаре погиб 57-летний мужчина

14 марта в результате пожара в жилом доме в деревне 1-я Косторная Большесолдатского района Курской области погиб 57-летний мужчина. Об этом сообщили в МЧС региона.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС около пяти часов вечера. Когда пожарные приехали на место ЧП, огонь практически уничтожил строение.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

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