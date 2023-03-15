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НовостиПроисшествия15 марта 2023 10:12

Безработного курянина отправили на исправработы за кражу четырех кило мяса

Мужчину осудили по уголовной статье
Ольга ДАНИЛОВА
Безработный возместил ущерб, который составил чуть больше тысячи рублей

Безработный возместил ущерб, который составил чуть больше тысячи рублей

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15 % заработной платы в доход государства за кражу куриных грудок стоимостью чуть более тысячи рублей.

Такое наказание назначил Беловский районный суд безработному 45-летнему курянину.

- В январе у мужчины возник преступный умысел на тайное хищение чужого имущества из дома в селе Илек Беловского района. Дверь дома оказалась не заперта. Курянин зашел в дом и похитил пять куриных грудок весом 4,6 кило. С места преступления скрылся, имуществом распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму чуть более тысячи рублей, - рассказали об инциденте в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

В суде безработный вину признал, ущерб возместил в полном объеме.

Но его осудили по уголовной статье - п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Приговор не вступил в законную силу.