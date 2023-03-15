Безработного курянина отправили на исправработы за кражу четырех кило мяса

Безработный возместил ущерб, который составил чуть больше тысячи рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15 % заработной платы в доход государства за кражу куриных грудок стоимостью чуть более тысячи рублей.

Такое наказание назначил Беловский районный суд безработному 45-летнему курянину.

- В январе у мужчины возник преступный умысел на тайное хищение чужого имущества из дома в селе Илек Беловского района. Дверь дома оказалась не заперта. Курянин зашел в дом и похитил пять куриных грудок весом 4,6 кило. С места преступления скрылся, имуществом распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму чуть более тысячи рублей, - рассказали об инциденте в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

В суде безработный вину признал, ущерб возместил в полном объеме.

Но его осудили по уголовной статье - п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Приговор не вступил в законную силу.