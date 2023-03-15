80-летняя курянка попала в больницу, упав в салоне автобуса

ЧП произошло в салоне "Волгабуса" Фото: Даниил НАЙХИН

ЧП произошло 14 марта примерно в 09:05 в районе дома № 158 по улице Энгельса Курска.

- По предварительным данным 80-летняя пассажирка упала в салоне автобуса «Волгабус», за рулем которого был 43-летний водитель. Автобус ехал со стороны улицы Кулакова в направлении Сумской Курска, - рассказали в ГИБДД региона.

В результате ДТП пенсионерка получила ранения и была доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в полиции.

Это единственное ДТП с пострадавшими, которое зарегистрировали в регионе.

За нахождение в состоянии опьянения прав лишились в этот день два водителя, еще один отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, один водитель задержан по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 110 пешеходов, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 3766 нарушений ПДД РФ, из них 3404 нарушений скоростного режима.