"КП-Курск" разыгрывает пригласительные в кино

Имена победителей определим 31 марта

Розыгрыш двух пригласительных в кино на два лица каждый проводят редакция "Комсомольской правды-Курск" и Курский областной киновидеофонд !

Для участия нужно быть подписчиком нашей группы Комсомольская правда - Курск - KP.RU ВКонтакте и группы Курский областной киновидеофонд, а также рассказать о розыгрыше своим друзьям, сделав репост этой записи у себя на стене! Имена победителей определим 31 марта!

Победители смогут бесплатно посетить показ 2 апреля в 13:00 в рамках проекта «Кино в театре» нашумевшей комедии «Непослушник 2», 12+ в драматическом театре имени А.С. Пушкина.

Перед показом в фойе зрителей ожидает предсеансовое мероприятие!