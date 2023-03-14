"Парк мельниц" под Курском получит почти десять миллионов рублей

В Президентском фонде культурных инициатив подвели итоги первого в 2023 году грантового конкурса. От Курской области в числе победителей 16 проектов.

Самую большую сумму – почти 10 млн рублей, направят на осуществление проекта областного Дома народного творчества, который будет реализован на базе туристического кластера «Парк мельниц». В его рамках в селе Красниково пройдут 12 тематических мероприятий; в частности, это гастрономический фестиваль «Кухни мира», праздник в День семьи, любви и верности, гуляния, посвящённые Яблочному Спасу.

Поддержку также получил Курский музыкальный колледж им. Г. В. Свиридова. На средства гранта будет создан иммерсивный мюзикл «Необычайное кругосветное путешествие» по мотивам пьесы Андрея Зинчука. В создании представления примут участие преподаватели и студенты колледжа им. Г. В. Свиридова и Курского колледжа культуры.

Фонд поддержки и развития учреждений сферы культуры и искусства Курской области организует летнюю творческую школу «Золотые таланты». Отбор в нее будет проведен на конкурсной основе организационным комитетом. Это единственная творческая школа в Черноземье, предоставляющая абсолютно бесплатно одаренным детям комплексную образовательную, концертную, культурно-досуговую программу.

Всего на первый в этом году грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив поступило 8 793 заявки. Поддержку получил 881 творческий проект. Курская область по числу проектов-победителей вошла в пятерку лидеров в Центральном федеральном округе, сказали в администрации региона.