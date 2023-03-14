Еще двое курян погибли в СВО

Погибшие родом из Дмитриевского и Обоянского районов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Двое курян погибли в ходе специальной военной операции, сообщает администрация Курской области.

В Дмитриевском районе Курской области простились с участником специальной военной операции, офицером Вооруженных Сил Российской Федерации капитаном Алексеем Фроловым. Он родился 2 апреля 1988 года, окончил Казанское высшее артиллерийское командное училище в 2010-м. Алексей Сергеевич погиб 9 марта 2023 года в городе Новая Каховка Херсонской области. Награжден орденом Мужества посмертно. У Алексея остались жена и трое детей.

11 марта 2023 года погиб уроженец села Вышнее Бабино Обоянского района Евгений Ларин. В 2014 году с отличием окончил аграрный колледж и отправился служить. Затем в Нижнем Новгороде был назначен командиром отделения, где и подписал контракт. В феврале 2015 года передислоцировался в город Богучар для охраны российской границы, а в феврале 2022 года отправился в зону СВО, где выполнял боевые задачи.