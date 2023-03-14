В Курске стартовала операция "Пешеход"

Курян призывают быть внимательнее на дороге Фото: Даниил НАЙХИН

С начала 2023 года в Курской области зарегистрировано 68 ДТП с участием пешеходов, в которых пять человек погибли, 54 получили ранения.

Для снижения тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинированного проезда нерегулируемых пешеходных переходов, исключения фактов перехода проезжей части пешеходами в неустановленном месте сотрудники Госавтоинспекции Курской области с 14 по 16 марта проводят профилактическое мероприятие «Пешеход».

- Оно направлено на пресечение нарушений ПДД как водителями, так и пешеходами. Нередко пешеходы переходят проезжую часть в неустановленных местах и появляются на дороге в то время, когда водитель их не ожидает увидеть, - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает: при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

Уважаемые родители! Позаботьтесь о наличии световозвращателей на верхней одежде ваших детей и не забывайте ежедневно напоминать им о правилах безопасного участия в дорожном движении, напоминают в ГИБДД региона.