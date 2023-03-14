За сутки паводок подтопил в Курске шесть домов

В городе активно начал таять снег Фото: Даниил НАЙХИН

Таяние снега в результате потепления приводит к повышению уровня грунтовых вод.

За прошедшие сутки в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило шесть сообщений о подтоплении дворовых территорий. Откачать воду удалось с помощью техники «Курскводоканала».

Наибольшее количество заявок поступило из Центрального округа. Был организован комиссионный выезд, по результатам которого подрядной организации ООО «Унипроф» направлено техническое задание на проведение противопаводковых мероприятий, сообщает мэрия.

По сообщениям Гидрометцентра Курской области, которые поступают в ЕДДС, на реках региона отмечалось колебание уровня воды в пределах нормы. Выхода воды на пойму рек Сейм и Тускарь не наблюдается.

В случае возникновения паводковой ситуации доступны следующие телефоны для обращения:

Телефон ЕДДС города Курска — 51-92-80, 51-92-89 (круглосуточно).

Отделы коммунального хозяйства администраций городских округов:

• Сеймского округа — 37-00-38, 37-17-20;

• Железнодорожного округа — 26-09-34, 26-12-75;

• Центрального округа — 70-23-18, 70-22-86.