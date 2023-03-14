Под Курском легковушка насмерть сбила пешехода

По факту ДТП проводится проверка Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло 13 марта примерно в 21:05 на 23-м километре автодороги "Курск - Поныри" Золотухинского района Курской области.

- 27-летний водитель на автомобиле «ЛАДА-211440» ехал со стороны Курска в направлении поселка Золотухино. По предварительным данным здесь он сбил 28-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, - сообщили в ГИБДД региона.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

13 марта в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, трое получили ранения, один из которых несовершеннолетний.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления восемь водителей, еще трое отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, один водитель задержан по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС пьяным).

Выявлено 61 пешехода, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 3677 нарушений ПДД РФ, из них 3317 нарушений скоростного режима.