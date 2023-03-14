В Курске пройдет акция «Открытая премьера» фестиваля анимационного кино

Показы пройдут на разных площадках Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 15 по 19 марта в Курской области в восьмой раз пройдет Всероссийская акция «Открытая премьера» фестиваля анимационного кино. Организаторы в нашем регионе – Министерство культуры Курской области и Курский областной киновидеофонд.

Показы состоятся в России, странах СНГ и Балтии. За лучший фильм проголосуют зрители. Сеансы запланированы на различных площадках Курска и области. Вход свободный. Программы разместят в группе Курского кинофонда перед началом фестиваля. Справки – по телефону (4712) 52-98-20.

• 15 марта в 15:00

ОБУК «Областная библиотека им. Н.Асеева», 6+

• 15 марта в 17:00

Креативное пространство «Веранда» (ул. Ленина, 15, 3 этаж), 6+

• 15 марта в 18:00

Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки (ул. Радищева, 85), 12+

• 15-17 марта в 18:00

ТЦ «МАНЕЖ» (ул. Щепкина, 4Б, арт-пространство Луна), 6+

• 18 марта в 15:00

ТЦ «МАНЕЖ» (ул. Щепкина, 4Б, арт-пространство Луна), 0+

• 18 марта в 16:00

ОБУК «Областная библиотека им. Н.Н. Асеева», 12+