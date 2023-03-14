Курянка украла с карты знакомого 200 тысяч рублей

Часть средств курянка вернула Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заявление о списании 200 тысяч рублей поступило от жителя улицы Республиканской в Курске. Мужчина обнаружил пропажу карты, когда получил уведомление о снятии денег со счета.

Сотрудники полиции установили цепочку событий, а также лицо, которое имело доступ к кредитке. Как выяснилось, накануне курянин пригласил к себе домой знакомую. После застолья, сопровождающегося распитием спиртного, хозяин уснул. Гостья стала главной подозреваемой в деле с таинственным исчезновением сбережений.

При опросе 46-летняя курянка призналась, что увидела в соседней комнате банковскую карту, которую решила забрать себе. Обналичить деньги ей не составило труда. Пин-код мужчина написал на пластике. Сняв 200 тысяч в ближайшем терминале, женщина погасила долговые обязательства. Часть похищенного оперативники изъяли в ходе осмотра. Курянка раскаялась в содеянном. В рамках уголовного дела следствие будет добиваться возмещения ущерба в полном объеме, сказали в полиции.