В Курске школьники собрали помощь для зооприюта

В акции приняли участие ученики и педагоги Фото: Светлана ВОЛКОВА

Волонтеры отряда «Взгляд» гимназии № 63 «Академия успеха» готовы помогать четвероногим друзьям ежедневно.

В школе прошла массовая акция по сбору кормов для бездомных животных «Лапа друга». К доброму делу активисты подключили педагогов гимназии, обучающихся первых-пятых классов, администрацию образовательной организации.

- Стремление помогать беззащитным животным, безусловно, вызывает уважение, - отметила директор гимназии Яна Тулупова. - Оно характеризует человека как отзывчивого и милосердного.

В ходе акции было собрано 65 кило корма для собак, около 24 кило - для кошек, а также лекарства, игрушки, миски, расчески, которые школа передала в зооприют ООО «Добрый город».