Курские «Русичи» прервали серию из семи поражений

Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Сегодня, 13 марта, в Барнауле в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местный одноименный клуб принимал курские «Русичи». Проиграв первую четверть (18:26), наши парни взяли верх во второй (18:17). Впрочем, по итогам третьей хозяева паркета добились суммарного перевеса в девять очков (60:51), но курские баскетболисты проявили неординарные волевые качества, попросту смяв соперников в заключительном игровом отрезке. 25:12 и итоговые 76:72 в пользу «Русичей». Это первая победа нашей команды после серии из семи поражений. В последний раз до сегодняшнего дня наши земляки выиграли 22 января в Санкт-Петербурге на площадке питерского «Зенита-2» (82:76).

В ТОП-5 результативных игроков курян вошли – Александр Литвяков (25 очков), Иван Рудаков (15), Владислав Соловьев, Роман Казюлин (по 11) и Максим Карванен (семь).

После сегодняшнего игрового дня «Русичи» располагаются на 14-м месте с 31 очком. Лидируют московская «Руна» (51 балл), «Уралмаш» из Екатеринбурга (50) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (46). Теперь 23 марта куряне сыграют дома с иркутским «Иркутом» (седьмое место, 41 очко). Начало встречи в 15:00.