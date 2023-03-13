В Курске 750 родителей будут сдавать ЕГЭ

Условия, созданные в тренировочном пункте проведения экзаменов, максимально приближены к тем, которые будут при проведении реального ЕГЭ Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 марта на базе курской школы №60 состоится традиционная акция «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями». Мероприятие также пройдет во всех муниципальных районах и городских округах региона. Планируется, что участие в нем примут более 750 человек.

Акция дает родителям уникальную возможность на собственном опыте узнать о правилах, процедуре и заданиях ЕГЭ, а также объяснить их своим детям и помочь им правильно настроиться перед экзаменами.

Родители получат ответы на самые важные вопросы: что происходит в пункте проведения экзамена, соблюдаются ли права участников, насколько условия и обстановка комфортны для детей. Условия, созданные в тренировочном пункте проведения экзаменов, максимально приближены к тем, которые будут при проведении реального ЕГЭ, сообщает мэрия города.