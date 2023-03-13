Под Курском иномарка насмерть сбила пешехода

Аварии в регионе происходят ежедневно Фото: Даниил НАЙХИН

Смертельное ДТП произошло 12 марта в седьмом час утра около дома № 90 по улице Красная Льгова Курской области.

24-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Кольт», по предварительным данным, сбил здесь 39-летнюю женщину-пешехода.

- В результате ДТП женщина получила ранения и была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм, - сообщили в ГИБДД региона.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

С 10 по 12 марта в Курской области зарегистрировано семь ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, девять получили ранения, один из которых несовершеннолетний.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 20 водителей, еще шесть водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, четверо задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 162 пешеходов, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 4357 нарушений ПДД РФ, из них 3451 нарушение скоростного режима.