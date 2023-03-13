В Курске устраняют последствия снегопада

Передвигаться по улицам города небезопасно Фото: Даниил НАЙХИН

12 марта в областном центре выпало большое количество осадков.

Как рассказали в комитете дорожного хозяйства Курска, сегодня ночью рабочие провели обильную обработку песко-соляной смесью автомобильных дорог и тротуаров, смели снега с дорожного покрытия. Общее количество задействованной техники составило 39 единиц.

- Днем работы будут продолжаться. Дорожные спецслужбы проведут обработку реагентами тротуаров и автодорог областного центра, а также механизированную очистку. Будут очищены вручную остановки общественного транспорта, подходы к переходам, пешеходные лестницы и тротуары. Также бригады обработают лестницы на улицах Дзержинского, Урицкого, Гостиной, Марата, - пообещали в мэрии.

Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, в Курске ориентировочно будут задействованы 57 единиц техники и 83 дорожных рабочих.